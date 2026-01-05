Der Versicherungsriese Allianz setzt seinen Expansionskurs im wichtigen französischen Markt fort. Eine abgeschlossene Übernahme stärkt dabei insbesondere das digitale Direktversicherungsgeschäft. Es ist zwar nur ein kleiner Deal. Dennoch bestätigt er die Einschätzung zur Aktie des DAX-Schwergewichts.Die Allianz treibt ihre Expansion in Frankreich weiter voran. Die Direktversicherungstochter Allianz Direct hat die Übernahme von Eurofil, einer Marke von Abeille Assurances, nach Erhalt aller regulatorischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
