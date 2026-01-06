Bei den Halbleitern kommt heute ordentlich Bewegung rein - zur Abwechslung aber nicht bei KI-Hype oder Rechenzentren, sondern im klassischen Industrie- und Autosegment! Auslöser ist eine Nachricht aus den USA mit Signalwirkung: Microchip hebt seine Umsatzprognose an. Das sorgt für kräftige Kursgewinne auch bei europäischen Chipwerten - ist aber noch nicht alles.Infineon und STMicro legen heute deutlich zu. Der Markt spielt eine alte Hoffnung neu: Das Tal der Inventarbereinigung könnte durchschritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
