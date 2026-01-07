Marktbericht für den 07.01.2026: Der Jahresauftakt an den Aktienmärkten bleibt freundlich, auch wenn die politische Nachrichtenlage weiter für Unruhe sorgt. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Situation in Venezuela. Nach der Festnahme von Nicolás Maduro und den Gesprächen über künftige Öllieferungen an die USA bleibt die Unsicherheit hoch. An den Märkten überwiegt jedoch die Einschätzung, dass kurzfristig keine gravierenden wirtschaftlichen Verwerfungen zu erwarten sind. Entsprechend verhalten reagieren Ölpreise, die zuletzt eher unter Druck standen. Makroökonomisch rücken heute erneut Konjunktur- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt