Summary: Deutliches organisches Wachstum Plattformgeschäft entwickelt sich dynamisch Skalierung ohne aggressive Akquisitionen Die Netfonds AG hat das Jahr 2025 mit einem neuen Rekord bei den administrierten Vermögen abgeschlossen. Der Zuwachs resultiert überwiegend aus organischem Wachstum und spiegelt die zunehmende Attraktivität der Plattform für Finanzberater und Vermögensverwalter wider. Plattformmodell trägt Früchte: Netfonds profitiert davon, dass regulatorische Anforderungen und technologische Komplexität in der Finanzbranche zunehmen. Viele Berater lagern Administration, Abwicklung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt