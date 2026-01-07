Summary: Starkes Wachstum im E-Rezept-Geschäft in Deutschland Rezeptpflichtige Medikamente gewinnen deutlich an Bedeutung Plattformstrategie zahlt sich zunehmend aus Die Redcare Pharmacy N.V. hat mit ihren vorläufigen Zahlen für 2025 unterstrichen, wie stark sich das Geschäftsmodell in Richtung rezeptpflichtiger Medikamente verschiebt. Besonders in Deutschland gewinnt das E-Rezept weiter an Dynamik. Redcare profitiert dabei von einer frühen Positionierung sowie von Investitionen in Logistik, IT-Infrastruktur und Kundenerlebnis, die nun sichtbar Wirkung zeigen. Rx-Geschäft wird zum Wachstumstreiber: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
