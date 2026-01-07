© Foto: picture alliance / abaca | LaPresse/ABACADer Produktionseinbruch bei Stellantis in Italien hält an. Binnen zwei Jahren halbiert sich das Volumen, nur der Standort Mirafiori in Turin verzeichnete ein leichtes Wachstum. Die Aktie fällt am Mittwoch.Wie aus einer Erklärung der Gewerkschaft Fim-Cisl hervorgeht, ist die Stellantis-Produktion in Italien im Jahr 2025 um 20 Prozent gesunken. Diese bedeutet nach dem starken Rückgang im letzten Jahr eine weitere Verschlechterung. In der Erklärung wird hervorgehoben, dass die Produktion innerhalb von zwei Jahren auf etwa die Hälfte des Volumens im Jahr 2023 gesunken ist. Im Vergleich zu 475.090 Einheiten im Jahr 2024 wurden im vergangenen Jahr 379.706 Fahrzeuge produziert. Die Pkw-Produktion …Den vollständigen Artikel lesen
