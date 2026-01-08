Vancouver, British Columbia - (8. Januar 2026) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) ("New Earth" oder das "Unternehmen") freut sich, sein geplantes Explorationsprogramm für das Projekt SL vorzustellen, ein Konzessionsgebiet mit Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen ("REE") im Gebiet Strange Lake in Quebec, Kanada. Diese Initiative ist ein strategischer erster Schritt zur systematischen Bewertung des Potenzials des Konzessionsgebiets, wobei der Schwerpunkt auf der Erstellung regionaler Datenschichten liegt, um die zukünftige Ermittlung von Zielgebieten und Bemühungen zur Flächenreduzierung zu unterstützen.

Das geplante regionale Explorationsprogramm verfolgt einen vielschichtigen Ansatz und sieht regionale Prospektionsarbeiten auf dem gesamten Konzessionsgebiet, konzessionsweite luftgestützte geophysikalische Untersuchungen und regionale geochemische Untersuchungen vor. Diese Aktivitäten wurden zur Identifizierung von Ausbissen, geologischen Merkmalen und potenziellen Indikatoren für eine REE-Mineralisierung konzipiert und sollen eine Grundlage für die Weiterentwicklung des Projekts schaffen.

Zu den wichtigsten Komponenten des Programms gehören:

- Regionale Prospektionsarbeiten: Feldteams werden systematische Prospektionsarbeiten durchführen, um Ausbisse und Lesesteine zu lokalisieren, und Proben sammeln, um das anfängliche REE-Potenzial innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebietes zu bewerten.

- Geophysikalische Untersuchungen: Es wird eine luftgestützte (Drohnen) Magnetikuntersuchung durchgeführt, um geologische Merkmale zu kartieren und ihre Relevanz für die Auffindung einer REE-Mineralisierung zu interpretieren, wodurch das Verständnis der Untergrundstrukturen verbessert wird.

- Geochemische Untersuchungen: Es werden Probenahmen am Seegrund unter Verwendung von Sediment- und Benthos-Techniken durchgeführt, um REE-Anomalien oder damit verbundene Anomalien zu erkennen. Ergänzende Bodenprobenahmen im Hochland, in Ufergebieten und auf Inseln werden die geochemischen Signaturen im gesamten Konzessionsgebiet weiter abgrenzen.

Das Projekt SL umfasst 23 Claims mit einer Fläche von etwa 1.102 Hektar, für die das Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung hält (Abb. 1). Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Southeastern Churchill Province und wird überwiegend von alkalischen bis kalkalkalischen Gesteinen unterlagert, ein geologisches Milieu, das für seine Seltenerdmetallvorkommen bekannt ist, wie der nahe gelegene REE-Bezirk Strange Lake im Nordosten von Quebec an der Grenze zu Neufundland und Labrador zeigt.

Die lithologische Zusammensetzung des Konzessionsgebiets - hauptsächlich Granit, Mangerit und Quarzmonzonit - macht es zu einem vielversprechenden Wirtsumfeld für eine REE-Mineralisierung. Die Nähe (nur wenige Kilometer) und die geologische Korrelation zum etablierten Bezirk Strange Lake unterstreichen das Potenzial des Projekts SL für bedeutende REE-Lagerstättenentdeckungen.

"Diese Explorationsphase stellt einen wichtigen Meilenstein für die Erschließung des Wertes des Projekts SL dar", sagte Lawrence Hay, CEO von New Earth. "Durch den Einsatz fortschrittlicher geophysikalischer und geochemischer Methoden zielen wir auf den Aufbau eines robusten Datensatzes, der uns bei unseren gezielten Bemühungen zur Identifizierung vielversprechender REE-Zonen als Leitfaden dienen wird. Da die erste Phase unseres Explorationsprogramms auf dem Uranprojekt Lucky Boy in den kommenden Tagen beginnen soll, sind wir sehr begeistert davon, strategisch diversifiziert und so positioniert zu sein, dass wir gleichzeitig von den Sektoren Seltenerdmetalle und Uran profitieren können."

Das Unternehmen bekennt sich weiterhin zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, hält alle regulatorischen Anforderungen ein und arbeitet mit lokalen Stakeholdern in Quebec zusammen.

Abbildung 1 - Konzessionsgebiet SL und umliegende REE-Vorkommen

Abbildung 2 - Geologie des Projekts SL und bedeutende REE-Vorkommen in der Umgebung (REE-Bezirk Strange Lake)

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azay, P.Geo. (OGQ#10876), einem qualifizierten Sachverständigen, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber bereitgestellten historischen Berichte wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch behandelt.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen "SL Project" geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Im Namen des Board of Directors

"Lawrence Hay"

President und CEO

Tel: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

