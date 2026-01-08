HIGHLIGHTS:

- Strategische Lieferkettenpartnerschaft: Fujian Jinjianqiao New Energy Technology Co., Ltd. und Chariot Resources Ltd. (ASX: CC9) haben eine unverbindliche Absichtserklärung über eine mögliche Zusammenarbeit bei den nigerianischen Lithiumprojekten von Chariot unterzeichnet.

- Abnahme: Die Absichtserklärung sieht den möglichen Verkauf und die Lieferung von direkt verschiffbarem Erz (DSO) aus den Projekten an einen Sammelpunkt in Sagamu, Nigeria, vor. Nach Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung könnte Jinjianqiao versuchen, mit Chariot eine Vereinbarung über die langfristige exklusive Abnahme von Spodumenkonzentrat (oder anderen lithiumhaltigen Produkten) aus einem der vier nigerianischen Projekte von Chariot zu erzielen.

- Potenzielle Finanzierungsunterstützung: Jinjianqiao und Chariot haben vereinbart, Kreditlinien und Abnahmevorauszahlungsfinanzierungen zu erörtern, die die Exploration und Entwicklung der Projekte unterstützen und eine Ausweitung der Produktion bei den nigerianischen Projekten erleichtern könnten.

- Verarbeitung in Nigeria: Jinjianqiao und Chariot haben vereinbart, die Entwicklung einer Lithiumverarbeitungsanlage in Nigeria zu prüfen, um Erz in Spodumenkonzentrat umzuwandeln.

- Strategischer Lithium-Lieferkettenpartner: Jinjianqiao ist ein in China ansässiger Lithiumhändler mit einem etablierten Beschaffungs- und Vertriebsnetzwerk von Afrika nach China. Jinjianqiao verkaufte im Jahr 2025 rund 90.000 Tonnen Lithiumkonzentrat und -erz, wobei sich die Mengen 2026 voraussichtlich verdoppeln werden.

Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) ("Chariot" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ("MOU") mit Fujian Jinjianqiao New Energy Technology Co., Ltd. ("Jinjianqiao") unterzeichnet hat, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu prüfen. Die Zusammenarbeit wird sich auf den potenziellen Abbau von Lithiumerzen und -konzentraten aus den nigerianischen Lithiumprojekten von Chariot, Finanzierungsvereinbarungen und den Aufbau lokaler Lithiumverarbeitungsanlagen in Nigeria konzentrieren.

Jinjianqiaos integrierte "One-Stop"-Kompetenz in den Bereichen Importlogistik, Verarbeitungsunterstützung, Inspektion/Tests, Lagerhaltung und Vertrieb sowie strategische Kooperationsbeziehungen zu nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten stehen im Einklang mit Chariots Ziel, seine nigerianischen Projekte zügig in Richtung Kommerzialisierung voranzubringen. Darüber hinaus sieht die Absichtserklärung ausdrücklich potenzielle Finanzierungsmechanismen zur Unterstützung der Projektentwicklung vor, die dazu beitragen sollen, den Weg zur Produktion zu beschleunigen.

Jinjianqiao: Unternehmensprofil

Jinjianqiao ist ein in China ansässiges Lithiumhandelshaus mit Fokus auf Lithiumerze und Spodumenkonzentrat, das Afrika-nach-China-Lithiumlieferketten unterstützt und über bestehende Aktivitäten in Nigeria verfügt. Jinjianqiao vermarktete und vertrieb im Jahr 2025 rund 90.000 Tonnen Lithiumkonzentrate und -erze, wobei sich die Mengen 2026 voraussichtlich verdoppeln werden. Jinjianqiao ist als "One-Stop"-Servicepartner positioniert, der Import, Verarbeitung, Tests, Lagerhaltung und Vertrieb abdeckt.

Das Team von Jinjianqiao bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Auswahl von Lithiummaterialien und in der operativen Umsetzung entlang der gesamten Lieferkette mit. Der Hauptaktionär von Jinjianqiao ist zugleich Eigentümer einer Lithiumkonzentrat-Anlage mit einer Kapazität von rund 1 Million Tonnen sowie einer Lithiumsalz-Umwandlungslinie, was Jinjianqiaos Zugang zu nachgelagerter Verarbeitung von Batteriematerialien stärkt. Das integrierte Angebot von Jinjianqiao eröffnet Bergbauunternehmen die Möglichkeit, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und ihren Marktzugang zu erweitern, indem ein schlanker Weg von der Mine zu den nachgelagerten Batterielieferketten bereitgestellt wird, unterstützt durch etablierte Logistik- und Qualitätssicherungssysteme.

Wesentliche Bedingungen der Absichtserklärung

Unverbindlichkeit

Die Absichtserklärung ist rechtlich nicht bindend und begründet keine Verpflichtung zum Abschluss irgendeiner Transaktion. Jede bindende Vereinbarung erfordert separate Verhandlungen und Genehmigungen.

Obwohl dies in der Absichtserklärung nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist der Abschluss verbindlicher Vereinbarungen gemäß der Absichtserklärung erst möglich, wenn Chariot die Übernahme der nigerianischen Projekte abgeschlossen hat (wie am 3. Dezember 20251 gegenüber der ASX bekannt gegeben) (1).

Chariot geht davon aus, den Erwerb der nigerianischen Projekte im ersten Quartal des Kalenderjahres 2026 abzuschließen.

Abnahmevereinbarung

Die Absichtserklärung sieht den möglichen Verkauf und die Lieferung von Direktversand-Erz (DSO) aus einem oder mehreren Projekten an einen Sammelpunkt in Sagamu, Nigeria, vor.

Nach zufriedenstellender Due Diligence und vorbehaltlich der Verhandlung und Einigung über die Bedingungen könnte Jinjianqiao potenziell eines von Chariots vier nigerianischen Lithiumprojekten als "Selected Project" für die Abnahme auswählen. Für das Selected Project könnte sich Jinjianqiao eine langfristige, exklusive vorrangige Abnahme von Spodumenkonzentrat (oder anderen lithiumhaltigen Produkten) sichern. Die Preisgestaltung für Spodumenkonzentrat bei einer zukünftigen Abnahme wird sich auf einen einvernehmlich vereinbarten, international anerkannten Index beziehen (für Material mit einem Gehalt von ca. 5,5 - 6,2 % Li2O).

Die Produktion von Spodumenkonzentrat in einem wirtschaftlich relevanten Umfang würde den Abschluss folgender Schritte erfordern:

- Explorations- (einschließlich Bohr-) und Entwicklungsaktivitäten;

- Definition einer JORC-konformen Ressource;

- metallurgische Studien;

- Bewertung von Lohnverarbeitungsoptionen und Erztransportlogistik;

- weitere technische Studien; sowie

- die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen.

Nigerianische Lithiumverarbeitungsanlage

Chariot wird gemeinsam mit Jinjianqiao die Planung, den Bau und den Betrieb einer Lithiumverarbeitungsanlage in Nigeria evaluieren. Die Parteien gehen davon aus, dass die Anlage es ermöglichen würde, das geförderte Erz vor Ort zu Spodumenkonzentrat aufzubereiten.

Finanzierungsunterstützung

Die Absichtserklärung sieht Gespräche über eine potenzielle Finanzierungsunterstützung durch Jinjianqiao vor, die Kreditlinien oder Abnahmevorauszahlungsfinanzierungen umfassen könnte, um die Exploration der Projekte und letztlich die Entwicklung eines der nigerianischen Projekte zu finanzieren.

Due Diligence

Jinjianqiao wird im Rahmen der Absichtserklärung eine umfassende technische und kaufmännische Due Diligence zu Chariots nigerianischen Projekten durchführen. Der erfolgreiche Abschluss der Due Diligence zur Zufriedenheit von Jinjianqiao ist eine Voraussetzung für den Abschluss bindender Abnahme- oder Investitionsvereinbarungen.

Exklusivität und Verhandlungszeitraum

Die Absichtserklärung ist nicht exklusiv, und Chariot bleibt frei, Gespräche mit anderen Parteien über seine nigerianischen Projekte zu führen. Sollte Jinjianqiao jedoch formell ein Projekt für die Abnahme auswählen (und dieses damit als Selected Project benennen), beabsichtigen beide Parteien, in einen Zeitraum exklusiver Verhandlungen (von bis zu 90 Tagen) einzutreten, der sich auf dieses Projekt konzentriert. Während dieses Exklusivitätsfensters werden Chariot und Jinjianqiao nach Treu und Glauben daran arbeiten, endgültige Vereinbarungen wie einen bindenden Abnahmevertrag und alle damit zusammenhängenden Regelungen abzuschließen.

Laufzeit und Beendigung

Die Absichtserklärung trat mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Darüber hinaus endet die Absichtserklärung automatisch mit dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung.

Im Namen des Verwaltungsrats genehmigt.

Shanthar Pathmanathan

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

Chariot Resources Ltd

Wichtiger Hinweis

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen werden ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung gemacht, sofern nicht anders angegeben, und die Informationen in dieser Mitteilung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Chariot noch eines seiner verbundenen Unternehmen, nahestehenden juristischen Personen, deren jeweilige leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Berater und Vertreter oder irgendeine andere Person eine Haftung für oder im Zusammenhang mit der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Aussagen, Meinungen oder Sachverhalte (ausdrücklich oder stillschweigend), die aus dieser Mitteilung hervorgehen, in ihr enthalten sind oder aus ihr abgeleitet werden, oder für etwaige Auslassungen in dieser Mitteilung oder aus sonstigen schriftlichen oder mündlichen Informationen oder Meinungen, die jetzt oder künftig einer Person zur Verfügung gestellt werden.

Diese Mitteilung kann einige Hinweise auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf angemessenen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese erreicht werden.

Über Chariot

Chariot Resources Limited ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung hochgradiger und oberflächennaher Lithiumchancen konzentriert, mit einem primären Fokus auf die Vereinigten Staaten und Nigeria. Zusätzlich zu dem kürzlich angekündigten Erwerb eines nigerianischen Lithiumportfolios, dessen Abschluss noch aussteht, verfügt Chariot über zwölf (12) Lithiumprojekte, darunter zwei Kernprojekte in den Vereinigten Staaten (die "Core Projects") sowie eine Reihe von Explorationsprojekten in der Pipeline, an denen Chariot mehrheitlich beteiligt ist und die es betreibt.

Zu den Core Projects gehören Chariots Black Mountain Project (aussichtsreich für Hartgesteinslithium) in Wyoming, USA, sowie das Resurgent Project (aussichtsreich für Tonsteinlithium) in Nevada und Oregon, USA. Erste Untersuchungsergebnisse aus den Core Projects deuten auf eine hochgradige Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin.

Das nigerianische Portfolio an Hartgesteins-Lithiumassets besteht aus vier Projektclustern (Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki) in den Bundesstaaten Oyo und Kwara, die eine Fläche von rund 254 Quadratkilometern abdecken und aus 8 Explorationslizenzen sowie 2 Kleinbergbau-Lizenzen bestehen. Diese Vermögenswerte stellen eines der größten Lithiumportfolios des Landes dar und verfügen über eine Geschichte bedeutenden handwerklichen Lithiumabbaus. Chariot rechnet damit, den Erwerb des nigerianischen Portfolios im ersten Quartal dieses Kalenderjahres abzuschließen.

Chariot hält außerdem eine Beteiligung an sechs Explorationsprojekten in der Pipeline in Wyoming, USA, darunter das Copper Mountain Project, das South Pass Project sowie vier weitere Hartgesteins-Lithiumprojekte.

Darüber hinaus hält Chariot eine Beteiligung an Anträgen für sieben (7) Explorationslizenzen im äußerst aussichtsreichen Southern Cross Greenstone Belt in Westaustralien. Der Southern Cross Greenstone Belt, eine der bedeutendsten goldproduzierenden Regionen Westaustraliens mit über 150 Minen, entwickelt sich nun zu einer Schlüsselregion für LCT-Pegmatite.

Chariot hält zudem eine Beteiligung an einem Hartgesteins-Lithiumprojekt in Simbabwe. Die Lizenzen für das Projekt in Simbabwe befinden sich derzeit im Prozess der Rückgabe.

Darüber hinaus hält Chariot über seine Beteiligung an Mustang Lithium LLC ein Portfoliointeresse an bestimmten Liegenschaften im Bundesstaat Nevada in den Vereinigten Staaten, die aussichtsreich für tonsteingebundenes Lithium sind.

(1) https://www.chariotcorporation.com/announcements/7292987

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03044390-6A1306389&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000294498Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.