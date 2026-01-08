London - Der britische Energiekonzern Shell hat Ende des vergangenen Jahres einen deutlichen Rückgang der Ölpreise zu spüren bekommen. Die Ergebnisse aus dem Ölgeschäfts würden in den letzten drei Monaten des Jahres voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorquartal, trotz einer höheren Fördermenge, teilte Shell am Donnerstag in einem Zwischenbericht mit. Die Fördermenge habe im vierten Quartal 2025 voraussichtlich zwischen 1,84 und 1,94 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab