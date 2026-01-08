Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe hat 2025 erneut Rekordwerte bei den Gästezahlen erzielt. Trotzdem sieht CEO Oliver Hammel weiteres Wachstumspotenzial und äussert sich zu möglichen Auswirkungen der Katastrophe von Crans-Montana auf den Schweizer Tourismus. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gruppe insgesamt so viele Gäste wie keine andere Bergdestination der Schweiz. Auf dem Jungfraujoch wurde mit rund 1,06 Millionen Besucherinnen und Besuchern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
