von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Hammel, die Lauberhornrennen haben Zehntausende Zuschauer live am Pistenrand miterlebt. Spielt es marketingtechnisch eine Rolle, ob Marco Odermatt gewinnt? Oliver Hammel: Für die Jungfraubahnen zählt, dass wir über die drei Lauberhornrenntage einen Top-Service bieten können, beim Transport der Gäste - dieses Jahr waren es über die drei Tage gesehen 72'000. Aber klar, die TV-Bilder, besonders wenn bei der Durchfahrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab