© Foto: dpa | Sven Hoppe - picture allianceSilber gerät deutlich unter Druck, während milliardenschwere Index-Neugewichtungen starten. HSBC hält die Rallye für überzogen und rechnet in den kommenden Jahren mit deutlich niedrigeren Preisen.Der jüngste Rücksetzer am Silbermarkt kommt nicht aus dem Nichts. Nach einer extremen Rallye geraten Gold und Silber aktuell durch technische Faktoren unter Druck: Anleger bereiten sich auf die jährliche Neugewichtung wichtiger Rohstoffindizes vor, die in den kommenden Tagen Verkäufe von Futures im Volumen mehrerer Milliarden US-Dollar auslösen dürfte. Besonders Silber gilt angesichts seiner hohen Volatilität als anfällig. Citigroup schätzt, dass allein zur Indexanpassung Silber-Futures im Wert von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE