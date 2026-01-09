Was als unscheinbare Lösung für Regaletiketten begann, entwickelte sich bei Vusion zu einem milliardenschweren Smart-Store-Ökosystem.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Aktuelle Nachrichten
|16:30
|Vusion: Auf den ersten Blick total uninteressant
|Was als unscheinbare Lösung für Regaletiketten begann, entwickelte sich bei Vusion zu einem milliardenschweren Smart-Store-Ökosystem Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mi
|VusionGroup Becomes Vusion
|Unveiling the AI-Native Foundation for the Next Decade of Retail
VusionGroup (Euronext: VU, FR0010282822), the global leader in AI-powered digitalization solutions for physical commerce, today...
► Artikel lesen
|19.12.25
|VusionGroup optimizes its refinancing and strengthens its banking partnerships
|Early repayment of the existing term loan
Establishment of a €200 million revolving credit facility (RCF)
Strengthening the partnership with key banks
VusionGroup is pleased to announce the...
► Artikel lesen
|26.11.25
|VusionGroup - German DIY retailer OBI Enhances Retail Operational Efficiency and Customer Experience with VusionGroup Technologies
|German DIY retailer OBI is digitalizing its retail operations and improving customer interactions through the strategic deployment of VusionGroup's solutions in 200+ German stores.
November 26...
► Artikel lesen
|31.10.25
|DM-drogerie partners with VusionGroup to digitize stores via EdgeSense
