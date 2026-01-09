© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoAllianz kooperiert mit Anthropic, um KI im Konzern voranzutreiben. Der Fokus soll auf Mitarbeiter-Tools und Software liegen. Die Allianz-Aktie gibt leicht nach, während Anthropic einen Börsengang angekündigt hat.Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft angekündigt, um die Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) bei Allianz zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf drei transformative Projekte innerhalb der Allianz Gruppe. Diese Projekte sollen die Mitarbeiter von Allianz unterstützen, die Abläufe beschleunigen und gleichzeitig neue Maßstäbe für Genauigkeit setzen. Die Partnerschaft fokussiert sich auf drei Kernbereiche der Zusammenarbeit, …Den vollständigen Artikel lesen
