De.mem auf Wachstumskurs - Wasseraufbereitungsspezialist profitiert vom Rückenwind aus dem Goldmarkt

Starke Quartalszahlen bestätigen robuste Geschäftsstruktur

De.mem, ein Spezialist für industrielle Wasseraufbereitung mit Sitz in Australien, hat seine Entwicklung im dritten Quartal 2025 mit starken Zahlen untermauert. Wie das Unternehmen Ende Oktober mitteilte, beliefen sich die Zahlungseingänge auf rund 7,81 Millionen AUD - der zweithöchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Dabei spiegelt das Ergebnis das Geschäftsmodell wider, bei dem über 90 Prozent des Umsatzes aus wiederkehrenden Erlösen stammen.

Auch der operative Cashflow fällt mit rund 1,2 Millionen AUD für die letzten zwölf Monate positiv aus. Bemerkenswert: Seit 26 Quartalen in Folge steigen die Zahlungseingänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Über sechs Jahre hinweg ergibt sich daraus eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 24 Prozent - ein klares Signal für die stabile Entwicklung des Unternehmens.

Zukauf verstärkt Dynamik - Synergien aus dem Goldsektor erwartet

Doch so solide die Zahlen sind, sie zeigen noch nicht das volle Bild. Denn die jüngst abgeschlossene Übernahme des Goldchemie-Spezialisten Core Chemicals verändert den Ausblick für De.mem deutlich zum Positiven.

Core Chemicals erzielte im Geschäftsjahr 2025 rund 4 Millionen AUD Umsatz sowie 730.000 AUD Gewinn vor Steuern. Für 2026 wird ein Wachstum von 25 Prozent erwartet - noch ohne Synergieeffekte. Im Zusammenschluss weist De.mem ein Pro-forma-EBITDA von rund 1,6 Millionen AUD für die zwölf Monate bis Juni 2025 aus. Zusätzlich rechnet das Unternehmen mit weiterem Zuwachs, gestützt auf organisches Wachstum, Effizienzsteigerungen und die wachsende Nachfrage aus dem Goldsektor.

Die Übernahme kommt zu einem günstigen Zeitpunkt: Mit über 4.000 US-Dollar je Unze notiert der Goldpreis nahe seinem Allzeithoch. De.mem sieht sich durch die Akquisition in einer starken Position, um vom Investitionsschub der Goldproduzenten in Förder- und Wasseraufbereitungstechnologien zu profitieren. Die Integration von Core Chemicals wertet das Unternehmen zudem als kosteneffiziente und strategisch sinnvolle Erweiterung des eigenen Portfolios.

Prognose auf Rekordniveau - Analysten optimistisch gestimmt

Firmenchef Andreas Kroell zeigt sich zuversichtlich für die Entwicklung seines Unternehmens: "Wir sind weiterhin auf Kurs, um 2025 ein Rekord-Gesamtjahresergebnis zu erzielen, unterstützt durch starke wiederkehrende Umsätze, anhaltendes Wachstum in allen australischen Standorten und steigende Nachfrage aus dem Goldsektor."

Auch Analysten der australischen Investment-Boutique Veritas teilen diese Einschätzung. Ihrer Ansicht nach ist das vierte Quartal traditionell stark. Zudem wurden zwei neue Projektzuschläge vermeldet, die rund 1 Million AUD Umsatz bringen sollen. In ihrer Analyse heißt es: "Wir glauben, dass die verbesserte Finanzkraft des Unternehmens ihm die notwendigen Ressourcen und das nötige Selbstvertrauen verschaffen, um diese etwas größeren Projekte zu gewinnen, und dieser Trend wird sich weiter verbessern."

Mit Zahlungseingängen von 23,5 Millionen AUD in den ersten neun Monaten und einem bereinigten EBITDA von 1,1 Millionen AUD liegt De.mem bereits deutlich über der ursprünglichen Jahresprognose von Veritas. "Auch hier mussten wir unsere Prognose erfreulicherweise nach oben korrigieren. Dabei kommen die positiven Auswirkungen aus der Übernahme von Core Chemicals noch hinzu," so das Fazit der Analysten.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

