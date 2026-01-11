ZenaDrone profitiert von strengeren US-Drohnenregeln und rückt näher an Regierungsaufträge

Anzeige / Werbung

Die Tochtergesellschaft ZenaDrone des Technologieunternehmens ZenaTech Inc. rückt zunehmend in den Fokus der US-Behörden. Auslöser dafür ist eine jüngst veröffentlichte Bekanntmachung der US-Kommunikationsaufsicht FCC, die neue Drohnenbeschränkungen beinhaltet. Diese betreffen vor allem ausländische Anbieter, deren Produkte künftig aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht mehr neu zugelassen werden sollen. Für ZenaDrone, die auf vollständig NDAA-konforme Drohnenplattformen setzt, ergibt sich daraus eine attraktive Ausgangsposition. Die jüngsten geopolitischen Spannungen in Südamerika verstärken zudem den Bedarf an verlässlicher Lageerfassung durch inländische Systeme. ZenaDrone sieht sich hier als gut aufgestellt, insbesondere durch die eigene Fertigung in den USA und durch die geplante Blue-UAS-Zertifizierung.

Regulatorische Entwicklung schafft Rückenwind für US-Produzenten

Am 22. Dezember 2025 hat die FCC eine Aktualisierung der sogenannten "Covered List" vorgenommen. Demnach dürfen bestimmte Drohnen ausländischer Herkunft - darunter auch Modelle des Marktführers DJI - aus Sicherheitsgründen nicht mehr neu in Betrieb genommen werden. Bereits genehmigte Drohnen sind davon nicht betroffen. Diese Maßnahme signalisiert jedoch eine klare politische Kursänderung: Künftig sollen ausschließlich vertrauenswürdige und regelkonforme Systeme für sicherheitsrelevante Anwendungen zugelassen werden. ZenaDrone kann mit seinen in Arizona gefertigten Drohnen davon profitieren. Ergänzt wird die Lieferkette durch eine auf NDAA-konforme Komponenten spezialisierte Tochtergesellschaft in Taiwan.

Produktion und Anwendungen auf Verteidigung und Sicherheit fokussiert

Die Unternehmensführung erwartet, dass die neue Regulierung - zusammen mit weiteren Richtlinien der US-Verteidigungspolitik - den Weg für neue Aufträge ebnet. Insbesondere die eigene Fertigungskapazität in den USA sowie die inländische Montage gelten als strategischer Vorteil. ZenaDrone will darüber hinaus auch im Bereich der Drohnenabwehr aktiv werden. Der Fokus liegt auf Anwendungen wie ISR (Aufklärung und Überwachung), autonomer Frachttransport und Bestandsmanagement - allesamt relevante Themen für Militär und Regierung.

Produktportfolio für unterschiedliche Einsatzszenarien ausgelegt

ZenaDrone verfolgt derzeit mehrere Projekte parallel. Dazu zählt die mittelgroße ZenaDrone1000 mit VTOL-Fähigkeit (Senkrechtstart und -landung) und einer Traglast von rund 40 Kilogramm. Diese wurde bereits erfolgreich bei der US Air Force und der Navy Reserve getestet - unter anderem für den Transport temperatursensibler medizinischer Fracht.

Ein weiteres Produkt ist die kompakte IQ Nano, die für den Indoor-Einsatz in GPS-losen Umgebungen konzipiert wurde. Ausgestattet mit Hindernisvermeidung und KI-gestützter Flottensteuerung eignet sie sich besonders für militärisches Bestandsmanagement. Komplettiert wird das Portfolio durch die IQ Square - eine VTOL-Drohne für Anwendungen wie Landvermessung, Infrastrukturinspektion und taktische Aufklärung. Alle Systeme befinden sich aktuell in Pilot- und Zertifizierungsphasen.

ZenaDrone verfolgt damit eine klare Strategie: Die Entwicklung multifunktionaler, in den USA produzierter Drohnensysteme - mit Fokus auf nationale Sicherheit, operative Resilienz und vertrauenswürdige Technologie.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

