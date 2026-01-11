NurExone rückt auf der JPM Healthcare Week 2026 als innovativer Biotech-Akteur in den Fokus

Anzeige / Werbung

Die Teilnahme von NurExone Biologic Inc. an der renommierten J.P. Morgan Healthcare Week 2026 in San Francisco markiert einen strategisch wichtigen Schritt für das wachstumsorientierte Biotech-Unternehmen. Die Veranstaltung gilt als zentrale Plattform für internationale Investoren, Pharmaunternehmen und Biotechnologieentwickler. Mit dem Auftritt auf der JPM Week unterstreicht NurExone (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) seine wachsende internationale Sichtbarkeit und die Bedeutung des US-Marktes für die nächste Entwicklungsphase. Für ein Unternehmen an der Schwelle zur klinischen Entwicklung bietet dieses Umfeld eine einzigartige Möglichkeit zur Positionierung im globalen Wettbewerb. Kontakte und Entscheidungen, die in San Francisco getroffen werden, haben häufig weitreichenden Einfluss auf zukünftige Partnerschaften, Lizenzvereinbarungen und Investitionen.

Wachstumschancen im innovationsstarken Biotech-Markt

Im Fokus der Aktivitäten von NurExone steht die Entwicklung exosomenbasierter Therapien für die regenerative Medizin, insbesondere bei Erkrankungen mit bislang unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten. Die Präsenz auf der JPM Week nutzt das Unternehmen, um seine Pipeline vorzustellen, regulatorische Meilensteine zu erläutern und den Dialog mit institutionellen Investoren sowie möglichen Industriepartnern zu intensivieren.

Das Unternehmen ist Teil des dynamischen israelischen Biotech-Ökosystems, das durch Initiativen wie AION Labs zunehmend ins Blickfeld globaler Pharmaakteure rückt. Unterstützt von Branchengrößen wie Merck KGaA (WKN: 659990, ISIN: DE0006599905), Pfizer (WKN: 852009, ISIN: US7170811035) und AstraZeneca (WKN: 886455, ISIN: GB0009895292), steht AION Labs exemplarisch für die hohe Innovationskraft der Region. Dieses Umfeld eröffnet NurExone Zugang zu wissenschaftlicher Expertise und einem innovationsfreundlichen Netzwerk. Zugleich liegt der Fokus klar auf der konsequenten Umsetzung der klinischen und regulatorischen Roadmap. Die JPM Week bietet die Bühne, um diese Fortschritte einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.

ExoPTEN im Fokus - Übergang zur klinischen Entwicklung geplant

Im Zentrum der Unternehmenskommunikation steht das Leitprodukt ExoPTEN, das zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen entwickelt wird. Für das Jahr 2026 plant NurExone den Übergang in die erste klinische Studie am Menschen - ein bedeutender Schritt von der präklinischen in die klinische Entwicklungsphase.

Die wissenschaftliche Basis dafür bilden vielversprechende Studienergebnisse, in denen ExoPTEN in Tiermodellen akuter Rückenmarksverletzungen getestet wurde. Diese belegen deutliche Verbesserungen der motorischen und sensorischen Fähigkeiten sowie strukturelle Regeneration im Nervengewebe. Für Investoren unterstreichen die Daten das biologische Potenzial des Ansatzes und schaffen Vertrauen in die weitere Entwicklungsstrategie.

Technologische Infrastruktur und US-Expansion als strategische Hebel

Parallel zur Produktentwicklung baut NurExone gezielt seine technologische und rechtliche Infrastruktur aus. Neue Patente in Israel und den USA sichern zentrale Elemente der Produktionsplattform und stärken die Position gegenüber möglichen strategischen Partnern.

Ein weiterer Eckpfeiler der Strategie ist die geplante Expansion in den US-Markt. In Indiana soll eine erste GMP-konforme Produktionsstätte entstehen, die sowohl klinische Studien als auch eine spätere Kommerzialisierung unterstützen soll. Standortvorteile wie regulatorische Effizienz, Skalierbarkeit und Marktnähe spielen dabei eine zentrale Rolle.

Mit der Präsenz auf der JPM Week 2026 positioniert sich NurExone klar als dynamischer Akteur im globalen Biotech-Sektor - mit einer klaren Vision, internationaler Strahlkraft und wachsendem Investoreninteresse.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://www.jpmorgan.com/about-us/events-conferences/health-care-conference

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/12/12/3204856/0/en/NurExone-Plans-Small-Scale-of-ExoPTEN-Clinical-Manufacturing-in-Preparation-for-FUTURE-First-in-Human-USE-Pathways.html

https://export.gov.il/wp-content/uploads/2025/12/JPM-2026-Digital-Catalogue.pdf



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone rückt auf der JPM Healthcare Week 2026 als innovativer Biotech-Akteur in den Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0006599905,US7170811035,GB0009895292,CA67059R1091