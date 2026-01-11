Die Aktie der Friedrich Vorwerk Group zeigte im Verlauf der Woche zeitweise eine positive Entwicklung und legte vom Einstiegskurs aus bis zu 5,86 Prozent zu. Allerdings gelang es dem Wertpapier im ersten Anlauf nicht, den Widerstand bei 90,00 Euro nachhaltig zu überwinden. Bereits in der vergangenen Woche wurde darauf hingewiesen, dass ein Überwinden dieser Marke den Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 109,20 Euro nahezu frei machen würde. Diese charttechnisch ...

