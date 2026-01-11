Am Freitag konnten die Aktien von Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700) einen bemerkenswerten Kursanstieg verzeichnen. Mit einem Plus von 5,91 Prozent war das Unternehmen sowohl im SDAX als auch im TecDAX der Spitzenreiter des Tages. Zum Handelsschluss auf Xetra lag der Aktienkurs bei 16,32 Euro, wobei im Tagesverlauf ein Höchstwert von 16,34 Euro erreicht wurde.Auch im Wochenvergleich schnitt Eckert & Ziegler sehr positiv ab: Die Aktie erzielte ...

