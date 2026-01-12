Das Börsenjahr 2026 begann mit einem Gerücht, das die Fundamente der globalen Rohstoffindustrie erschüttern könnte. In den Handelsräumen von London bis Toronto verdichteten sich die Hinweise, dass die Branchenriesen Rio Tinto und Glencore erneut über einen Zusammenschluss nachdenken. Es wäre eine Elefantenhochzeit historischen Ausmaßes, die einen Hegemon mit einem geschätzten Wert von 200 Mrd. USD schaffen würde. Inzwischen sind erste Sondierungsgespräche zwischen beiden Unternehmen bestätigt. Doch während Analysten noch über die kartellrechtlichen Hürden diskutieren, richtet sich der Blick des "Smart Money" bereits auf die zweite Reihe. Denn eine solche Mega-Fusion hätte vor allem ein Ziel: Die absolute Kontrolle über die kritischen Metalle der Energiewende, allen voran Kupfer und Zink. In diesem Schatten der Giganten avancieren flexible, hochgradige Player wie Pasinex Resources zu den eigentlichen Gewinnern, da sie genau jene Agilität und Produktionsqualität liefern, die den schwerfälligen Großkonzernen fehlt.Den vollständigen Artikel lesen ...
