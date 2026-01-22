Die Spielregeln der Weltwirtschaft werden neu geschrieben. Nicht mehr allein Marktkräfte, sondern geopolitische Strategien und der Kampf um kritische Ressourcen bestimmen den Kurs. In dieser neuen Geo-Ökonomie entscheidet die Fähigkeit, sich in einem politikgetriebenen Zyklus zu behaupten, über Erfolg oder Scheitern. Drei Unternehmen stehen exemplarisch an dieser Frontlinie und offenbaren die konkreten Chancen und Risiken: der Elektromobilitäts-Pionier BYD, der Zinkproduzent Pasinex Resources und der Bergbauriese Rio Tinto.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de