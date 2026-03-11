Der Rohstoffriese Rio Tinto steht derzeit gleich an zwei strategisch wichtigen Fronten im Fokus. Während die Regierung der Mongolei eine Neuverhandlung der wirtschaftlichen Bedingungen rund um die riesige Kupfer- und Goldmine Oyu Tolgoi fordert, meldet der Konzern gleichzeitig Fortschritte bei seiner Expansion in den Zukunftsrohstoff Lithium. Die Entwicklungen zeigen: Rio Tinto bewegt sich zunehmend im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Interessen rohstoffreicher Staaten und dem globalen Wettlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin