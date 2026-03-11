RIO TINTO hat sich fast 1,2 Mrd. $ zur Finanzierung der Entwicklung eines Lithiumprojekts in Argentinien gesichert! Von vier internationalen Geldgebern stammt das Geld, mit dem das 2,5 Mrd. $ teure Rincon-Projekt finanziert werden soll. Dieses hat ein Kapazität von etwa 60.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr. Der Bau der Anlage begann schon im vergangenen Jahr. Eine erste Produktion ist für 2028 vorgesehen. Drei Jahre soll die erste Phase andauern, bis man die volle Kapazität ausschöpfen kann. Dann soll Rincon eine Lebensdauer von 40 Jahren haben. RIO TINTO wird damit flüssig. Alles in trockenen Tüchern!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe