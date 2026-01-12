2025 markierte einen historischen Wendepunkt in der Geschichte der globalen Kapitalmärkte. Was lange als futuristisches Experiment galt, ist heute harte ökonomische Realität: Die Tokenisierung von Vermögenswerten, im Fachjargon "Real World Assets" (RWA) genannt, bricht die verkrusteten Strukturen der Old Economy auf. Laut aktuellen Studien von führenden Beratungsgesellschaften wie der Boston Consulting Group steuert dieser Markt auf ein Volumen von gigantischen 16 Bio. USD bis zum Jahr 2030 zu. In diesem neuen Ökosystem prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite stehen die etablierten Platzhirsche wie die Deutsche Bank und die Bank of America, die Rekordergebnisse einfahren und die Blockchain nutzen, um noch profitabler zu werden. Auf der anderen Seite fordert mit der Finexity AG, ein deutscher Disruptor den Status quo heraus, der seit seinem Börsengang im September 2025 beweist, dass die Zukunft nicht der Verwaltung, sondern der Demokratisierung von Vermögen gehört. Für Anleger stellt sich die Frage: Setzt man auf die sanfte Evolution der Riesen oder auf die radikale Innovation des Herausforderers?Den vollständigen Artikel lesen ...
