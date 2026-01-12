The following instruments on XETRA do have their first trading 12.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.01.2026
Aktien
1 CA2924833023 Enablence Technologies Inc.
2 CNE100007C18 Nanhua Futures Co. Ltd.
3 US67079U3068 Nutex Health Inc.
4 CNE100006T02 Transthera Science Inc.
5 JP3535800001 Tsumura & Co.
6 BG1100049078 Trace group Hold AD
7 ES06445809V1 Iberdrola S.A. BZR
8 CA00971M6018 Akanda Corp.
Anleihen
1 DE000A460EY8 Amprion GmbH
2 FR0014015GP7 APRR
3 USU2340BBL00 Daimler Trucks Finance North America LLC
4 FR0014015FW5 Edenred SE
5 USF6861DLJ74 Orange S.A.
6 USF6861DLG36 Orange S.A.
7 US87264AEA97 T-Mobile USA Inc.
8 US87264ADZ57 T-Mobile USA Inc.
9 XS3269554690 Ungarn, Republik
10 FR0014015BL7 Veolia Environnement S.A.
11 FR0014015BJ1 Veolia Environnement S.A.
12 US11135FDD06 Broadcom Inc.
13 USF6861DLL21 Orange S.A.
14 USF6861DLK48 Orange S.A.
15 FR0014015H97 Air France-KLM S.A.
16 DE000A460EX0 Amprion GmbH
17 DE000A460EZ5 Amprion GmbH
18 US219868CP97 Corporación Andina de Fomento
19 XS3272092480 Inter-American Development Bank
20 XS3268298893 N.V. Nederlandse Gasunie
21 DE000NRW0P99 Nordrhein-Westfalen, Land
22 US748148SH73 Quebec, Provinz
23 ZAG000215096 South Africa, Republic of
24 ZAG000215088 South Africa, Republic of
25 XS3268962761 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
26 FR0014015G56 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
27 BE0390280494 KBC Groep N.V.
28 FR00140159Y5 L'Oréal S.A.
29 FR00140159W9 L'Oréal S.A.
30 DE000A46Z7S3 MTU Aero Engines AG
31 USF6861DLH19 Orange S.A.
32 US828807EB93 Simon Property Group L.P.
33 XS3258445660 Standard Chartered PLC
34 FR0014015BK9 Veolia Environnement S.A.
35 US045167GP25 Asian Development Bank (ADB)
36 BE0000366758 Belgien, Königreich
37 DE000HEL0R58 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
38 XS3269555234 Ungarn, Republik
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.01.2026
Aktien
1 CA2924833023 Enablence Technologies Inc.
2 CNE100007C18 Nanhua Futures Co. Ltd.
3 US67079U3068 Nutex Health Inc.
4 CNE100006T02 Transthera Science Inc.
5 JP3535800001 Tsumura & Co.
6 BG1100049078 Trace group Hold AD
7 ES06445809V1 Iberdrola S.A. BZR
8 CA00971M6018 Akanda Corp.
Anleihen
1 DE000A460EY8 Amprion GmbH
2 FR0014015GP7 APRR
3 USU2340BBL00 Daimler Trucks Finance North America LLC
4 FR0014015FW5 Edenred SE
5 USF6861DLJ74 Orange S.A.
6 USF6861DLG36 Orange S.A.
7 US87264AEA97 T-Mobile USA Inc.
8 US87264ADZ57 T-Mobile USA Inc.
9 XS3269554690 Ungarn, Republik
10 FR0014015BL7 Veolia Environnement S.A.
11 FR0014015BJ1 Veolia Environnement S.A.
12 US11135FDD06 Broadcom Inc.
13 USF6861DLL21 Orange S.A.
14 USF6861DLK48 Orange S.A.
15 FR0014015H97 Air France-KLM S.A.
16 DE000A460EX0 Amprion GmbH
17 DE000A460EZ5 Amprion GmbH
18 US219868CP97 Corporación Andina de Fomento
19 XS3272092480 Inter-American Development Bank
20 XS3268298893 N.V. Nederlandse Gasunie
21 DE000NRW0P99 Nordrhein-Westfalen, Land
22 US748148SH73 Quebec, Provinz
23 ZAG000215096 South Africa, Republic of
24 ZAG000215088 South Africa, Republic of
25 XS3268962761 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
26 FR0014015G56 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
27 BE0390280494 KBC Groep N.V.
28 FR00140159Y5 L'Oréal S.A.
29 FR00140159W9 L'Oréal S.A.
30 DE000A46Z7S3 MTU Aero Engines AG
31 USF6861DLH19 Orange S.A.
32 US828807EB93 Simon Property Group L.P.
33 XS3258445660 Standard Chartered PLC
34 FR0014015BK9 Veolia Environnement S.A.
35 US045167GP25 Asian Development Bank (ADB)
36 BE0000366758 Belgien, Königreich
37 DE000HEL0R58 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
38 XS3269555234 Ungarn, Republik
© 2026 Xetra Newsboard