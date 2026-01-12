FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Montag erst einmal durchatmen. Die Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bremsen die gute Laune etwas.

Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels für den Leitindex Dax mit minus 0,04 Prozent auf 25.251 Punkte einen minimal schwächeren Börsenauftakt. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten eine Bestmarke gesetzt und dabei im neuen Jahr bereits drei Prozent zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zu Wochenbeginn ebenfalls kaum verändert erwartet.

Deutsche Aktien hätten einen "fulminanten Start" in das neue Jahr gehabt und inzwischen sei der "Dax aus technischer Sicht massiv überkauft", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die vergangenen Handelstage. "Jetzt steht den Börsen so etwas wie 'die Woche der Wahrheit' bevor", erwartet er, denn allmählich die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 stehe ins Haus. Da müsse sich zeigen, ob die steigenden Aktienkurse auch von steigenden Unternehmensgewinnen gestützt würden.

Trotz immenser geopolitischer Risiken hat der deutsche Leitindex seine positive Historie im ersten Monat des Jahres bislang bestätigt. Als zentraler Kurstreiber gilt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026 dank eines immensen Infrastruktur-Pakets.

Aber auch die Entwicklungen in den USA schieben das deutsche Börsenbarometer an. So hatte erst am Freitag etwa der Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten der Rekordjagd hierzulande weitere Impulse geliefert. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank, der von einer "klar erkennbaren Schwäche am Jobmarkt der USA" schrieb, sieht für die US-Notenbank Fed nun "Raum für mehr Zinssenkungen, als es die Projektionen derzeit vorsehen".

Derweil nahm der Streit zwischen Trump und Powell Fahrt auf: Der Fed-Chef wies strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Zudem gehen im Iran die Massenproteste gegen das Regime trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiter. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist nun nach eigenen Angaben bereit, neue Sanktionen gegen den Iran vorzuschlagen. Zudem erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Islamische Republik.

Bevor am Dienstag die US-Banken, angeführt von der Branchengröße JPMorgan, die Berichtssaison eröffnen, könnte hierzulande die Deutsche Bank in den Blick rücken. Es gibt bereits seit einigen Monaten Spekulationen, denen zufolge das Privatkundengeschäft in Indien abgestoßen werden solle. Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass dieses Filialgeschäft auf Interesse bei den indischen Privatbanken Kotak Mahindra und der Federal Bank stoße. "Positiv für die Stimmung, aber ansonsten kein Kurstreiber", sagte ein Händler zu den Gerüchten. Auf der Handelsplattform Tradegate gab die Aktie im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag allerdings marktkonform um 0,3 Prozent nach.

Als "positiv für die Stimmung" wurden zudem kolportierte Neuigkeiten zum Volkswagen (VW) -Konzern aus den Handelsräumen kommentiert. Wie die "Automobilwoche" unter Berufung auf unternehmensinterne Quellen berichtet, will der Wolfsburger Autobauer mit seiner neuen Markenstruktur bis 2030 eine Milliarde Euro einsparen." Die VW-Aktie legte vorbörslich moderat zu.

Unter den kleinen Werten außerhalb der Dax-Familie, die aus Dax, MDax, SDax und TecDax besteht, könnten Baywa Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nachdem die Aktie am Freitag um etwas mehr als 13 Prozent gestiegen war, gab es nachbörslich dann Neuigkeiten zu Veränderungen im Management. Der hoch verschuldete Münchner Mischkonzern hat sich wegen interner Querelen von seinem vor weniger als einem Jahr berufenen Vorstandschef Frank Hiller getrennt.

Der Manager wird den Krisenkonzern im Sommer "einvernehmlich" verlassen, sein Amt als Vorstandsvorsitzender endet jedoch mit sofortiger Wirkung. Als Grund wurden "unterschiedliche Auffassungen über die mittel- bis langfristige Strategie" genannt. Der Aufsichtsrat berief keinen Nachfolger. Hillers Aufgaben sollen unter den verbliebenen drei Vorständen aufgeteilt werden. Am Sanierungsplan, der die finanzielle Gesundung bis Ende 2028 vorsieht, soll sich nichts ändern. Baywa legten vorbörslich auf Tradegate moderat zu./ck/mis

DE0005194062, US46625H1005, DE0005140008, DE0007664039, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE0007203275, EU0009658145, DE000A0C4CA0