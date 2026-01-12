Um die Implementierung von KI-Anwendungen in das operative Geschäft zu forcieren, hat die ALLIANZ eine globale Partnerschaft mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic geschlossen. Zu den Geldgebern des 2021 gegründeten KI-Start-Ups (Topanwendung: Chatbot Claude) gehört u. a. Google. Die Zusammenarbeit zwischen Anthropic und der ALLIANZ konzentriert sich auf drei transformative Projekte, die darauf abzielen, die Mitarbeiter zu stärken und die operativen Abläufe zu beschleunigen, während gleichzeitig neue Maßstäbe bei der Genauigkeit der Geschäftsprozesse gesetzt werden sollen. Erste Projekte sind bereits angelaufen. Flankiert wird die Umsetzung durch eine gezielte KI-Weiterbildung der Mitarbeiter. Mit der Umsetzung dieser KI-Transformation stärkt die ALLIANZ die Wettbewerbsfähigkeit. Quantifizierbare Effizienzgewinne durch die Einführung von KI-Anwendungen dürften zudem weitere Argumente für geplante KI-Investitionen liefern.
