Die Welt steht vor einem beispiellosen Energie-Dilemma. Der Strombedarf explodiert durch KI und Elektrifizierung, während gleichzeitig die komplette Dekarbonisierung gelingen muss. Dieser enorme Zielkonflikt schafft historische Investitionschancen für Unternehmen, die Lösungen für Energieeffizienz, grundlastfähige Kraftwerke und Energiespeicher für Erneuerbare Energien liefern. Drei Unternehmen sind dabei besonders im Fokus: Super Micro Computer, American Atomics und RWE.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de