Novo Nordisk zeigt nach dem Ausbruch über 44 EUR Stabilität. Hält die Aktie die Ausbruchszone auch bei möglichen Rücksetzern?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|51,39
|51,40
|09:18
|51,37
|51,38
|09:18
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:02
|NOVO NORDISK A/S: Ruhe als strategische Basis
|08:18
|Novo Nordisk: Trendwende nimmt Konturen an
|Novo Nordisk zeigt nach dem Ausbruch über 44 EUR Stabilität. Hält die Aktie die Ausbruchszone auch bei möglichen Rücksetzern Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|07:38
|Amazon Pharmacy verkauft neue Abnehmpille Wegovy auf Rezept
|Mo
|Novo Nordisk CEO flags 1.5 million US users of compounded GLP-1 drugs
|Mo
|Novo Nordisk CEO flags 1.5 million U.S. users of compounded GLP-1 drugs
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NOVO NORDISK A/S
|51,38
|-0,08 %