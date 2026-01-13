Wallisellen - Allianz Trade führt «Specialty Credit Social2Social» ein, eine neue Spezialkredit-Lösung zur Unterstützung von Projekten, die ein bestimmtes soziales Problem adressieren und positive soziale Ergebnisse erzielen. Mit der Ausstellung dieser neuen, speziellen Kreditpolice ermöglicht Allianz Trade es Unternehmen, Finanzinstitutionen, multilateralen Organisationen und öffentlichen Akteuren sich an Projekten zu beteiligen, die eine positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
