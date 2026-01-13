Anzeige
WKN: A40ZVU | ISIN: DE000A40ZVU2 | Ticker-Symbol: UMD
Xetra
13.01.26 | 13:23
1,395 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,3451,39513:32
Dow Jones News
13.01.2026 12:21 Uhr
372 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung

DJ PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UMT United Mobility Technology AG: Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung

München, den 13.01.2026 (pta000/13.01.2026/11:45 UTC+1)

Die UMT AG gab heute bekannt, dass die zuvor angekündigte Zusammenarbeit mit Vartan Consultancy, einem britischen Spezialisten für Zollabfertigung und Trade Compliance Services, nun in den operativen Live-Betrieb übergegangen ist mit signifikantem Skalierungs- und Umsatzpotenzial.

Die UMT AG hat ihre KI-basierte Zolllösung bei Vartan Consultancy in den täglichen Live-Betrieb überführt. Die Lösung wird nun für den Einsatz in Kunden-Workflows ausgerollt, wobei in der Anlaufphase durchschnittliche monatliche Umsätze von etwa 40.000 GBP erwartet werden, abhängig vom Schulungsfortschritt und der Skalierungsgeschwindigkeit.

Nach vollständiger Einführung wird allein die bestehende Kooperation voraussichtlich einen Jahresumsatz von rund 1,2 Millionen Euro erzielen, mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial, während 2026 ein strukturiertes Anlaufjahr bleiben wird. Darüber hinaus haben die UMT AG und Vartan Consultancy eine Vermittlungsvereinbarung über mehr als 100 weitere potenzielle Kunden geschlossen, die noch nicht live sind und daher nicht in den aktuellen Umsatzzahlen enthalten sind. Die Einbindung hängt von den individuellen Kundenentscheidungen und den Zeitplänen für die technische Integration ab.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse und XETRA gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der UMT AG basieren. Zukunftsbezogene Aussagen sind an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "glauben", "schätzen", "planen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der UMT AG wesentlich von den hier dargestellten Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Entwicklungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, Änderungen nationaler und internationaler Vorschriften - insbesondere in den Bereichen Technologie und Datensicherheit - sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Die UMT AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UMT United Mobility Technology AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 20 500 680 
E-Mail:        investor.relations@umt.ag 
Website:       www.umt.ag 
ISIN(s):       DE000A40ZVU2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768301100159 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
