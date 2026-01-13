Calgary, Kanada - 13. Januar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FWB: DEP0) ("DeepMarkit" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Herr Aydin Kilic für die Wahl in das Board of Directors des Unternehmens bei der bevorstehenden und für den 10. Februar 2026 anberaumten Jahreshaupt- und außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "AGSM") nominiert wurde.

Sollte die Nominierung von den Aktionären im Rahmen der AGSM genehmigt werden, wird Herr Kilic seine umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Digital-Asset-Infrastruktur, der Führung börsennotierter Unternehmen und der Kapitalmärkte in das Unternehmen einbringen. Sein Knowhow hat für die Wachstumsstrategie von DeepMarkit und die kontinuierliche Entwicklung von Prospect Prediction Markets Inc. ("Prospect" oder "Prospect Markets") direkte Relevanz.

"Aydin ist mit der Gründung, dem Aufbau und der Skalierung von Unternehmen im Digital-Asset-Sektor bestens vertraut und versteht, was es braucht, um an den öffentlichen Märkten erfolgreich zu sein", sagt Steve Vanry, CEO von DeepMarkit. "Seit 2017 ist Herr Kilic kontinuierlich als President und CEO für an der TSX-V notierte Unternehmen tätig. Insbesondere seit 2021 ist er in Führungspositionen bei HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE, TSXV: HIVE) verantwortlich. In Verbindung mit seiner Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Kapitalbeschaffung und des Umsatzwachstums ist er wie geschaffen dafür, uns beim Aufbau von Prospect Markets und bei der Umsetzung unserer weiter gefassten Plattformstrategie bestmöglich zu unterstützen."

"Es ist für mich eine große Ehre, für die Wahl in das Board von DeepMarkit nominiert zu werden", freut sich Aydin Kilic. "Prognosemärkte sind ein aufstrebender Bereich, in dem sich Technologie und Marktinfrastruktur rasant weiterentwickeln. Es würde mich sehr freuen, wenn ich die Gelegenheit bekäme, meine Erfahrungen auf dem Gebiet der digitalen Infrastruktur, der Kapitalallokation und der Führung börsennotierter Unternehmen einzubringen und damit das Unternehmen bei seiner langfristigen Ausrichtung zu unterstützen."

Über Herrn Kilic

Herr Kilic verfügt als Unternehmer und Elektroingenieur über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung. Seine Fachkenntnisse erstrecken sich über Digital-Asset-Infrastruktur, Kapitalmärkte und große Technologieunternehmen. Er ist President und Chief Executive Officer der Firma HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE, TSXV: HIVE), für die er zuvor von August 2021 bis Januar 2023 als President und Chief Operating Officer tätig war.

Unter der Führung von Herrn Kilic konnte HIVE sein Bitcoin-Mining-Geschäft zu einem globalen Portfolio ausbauen. Letzteres setzt sich aus mit Wasserkraft betriebenen Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von 440 MW zusammen und beansprucht aktuell mehr als 2 % der internationalen Hashrate im Bitcoin-Netzwerk. Zuletzt konnte HIVE seine Infrastrukturstrategie auf den Betrieb von Hochleistungsrechnern (HPC) und künstlicher Intelligenz (KI) in Rechenzentren ausweiten. Dafür nutzt das Unternehmen seine bestehende Energie- und Rechenzentrumsinfrastruktur mit weltweit rund 5.000 leistungsstarken und KI-fähigen Grafikprozessoren.

Als Gründer von Fortress Technologies Inc. (vormals Fortress Blockchain Corp.) war Herr Kilic von November 2017 bis September 2021 für die Firma als Chief Executive Officer und Board-Mitglied tätig. In dieser Zeit sammelte er 30 Millionen CAD ein und zeichnete für den Aufbau und die Skalierung der Blockchain- und nachhaltigen Bitcoin-Mining-Aktivitäten der Firma als kanadisches börsennotiertes Unternehmen verantwortlich. Als Führungskraft von börsennotierten Unternehmen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada ist Herr Kilic mit der Kapitalbeschaffung über institutionelle Investoren bestens vertraut.

In der Anfangsphase seiner Karriere war Herr Kilic als Hochfrequenzingenieur (RF Engineer) bei Sierra Wireless beschäftigt und kann auf ein Diplom in Ingenieurwissenschaften (Honours) von der Simon Fraser University verweisen.

Herrn Kilics Ernennung zum Direktor muss noch von den Aktionären im Rahmen der AGSM genehmigt werden. Darüber hinaus sind die geltenden regulatorischen Auflagen zu erfüllen.

Über DeepMarkit Corp.

DeepMarkit Corp. ist ein Technologieunternehmen, das Plattformen entwickelt und erwirbt, die digitale Erlebnisse der nächsten Generation in den Bereichen Prognosemärkte, Blockchain-Infrastruktur, künstliche Intelligenz und Tokenisierung ermöglichen. DeepMarkit konzentriert sich auf aufstrebende Ökosysteme, in denen innovative Technologien die Nutzerinteraktion und den langfristigen Wert steigern. Zu seinem Portfolio gehört Prospect Prediction Markets Inc., eine On-Chain-Plattform für Sportprognosen, die mithilfe eines Ranking-Algorithmus und Echtzeit-Handel wettbewerbsfähige, spannende Fan-Erlebnisse bietet.

Über Prospect Prediction Markets Inc.

Prospect ist eine Sportprognosemarkt-Plattform, die auf der Avalanche-Blockchain basiert. Der proprietäre Ranking-Algorithmus von Prospect zielt darauf ab, reale Sportereignisse in dynamische Prognosemärkte zu verwandeln, die Einblicke, Strategien und den Wettbewerb innerhalb der Community belohnen. Die Mission von Prospect ist es, passive Sportzuschauer zu aktiven Teilnehmern zu machen.

Im Auftrag von:

DEEPMARKIT CORP.

Steve Vanry

Chief Executive Officer

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur Nominierung von Herrn Kilic für die Wahl in das Board of Directors des Unternehmens; zum voraussichtlichen Termin der Hauptversammlung; zu den erwarteten Vorteilen der Ernennung von Herrn Kilic zum Mitglied des Board of Directors, einschließlich seiner erwarteten Beiträge zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens sowie zu den langfristigen Wachstumszielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, dass Herr Kilic auf der Hauptversammlung nicht von den Aktionären gewählt wird; dass die Hauptversammlung verzögert oder verschoben wird; dass die erwarteten Vorteile der Ernennung von Herrn Kilic möglicherweise nicht realisiert werden können; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiele und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken, einschließlich Cybersicherheit; und andere Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

