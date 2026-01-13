Der italienische Lkw-Hersteller Iveco und PlusAI, ein US-Entwickler einer autonomen Fahrlösung für Trucks, bereiten ein gemeinsames Pilotprojekt in Spanien vor. Partner sind der spanische Logistiker Sesé sowie die Regionalregierung von Aragonien. PlusAI stammt aus Santa Clara in Kalifornien und hat unter dem Namen SuperDrive eine KI-basierte Lösung für das autonome Fahren von Lkw entwickelt. Das Unternehmen strebt durch eine geplante Fusion mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net