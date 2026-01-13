© Foto: Anthony Behar - Sipa USADie US-Fluggesellschaft Delta Air Lines blickt trotz gemischter Marktreaktionen optimistisch auf das kommende Jahr. Dennoch geht die Aktie nach den Zahlen in die Knie.Die Earnings Season startet in dieser Woche ebenfalls ins neue Jahr. Zum Auftakt zählen wie immer die Zahlen der großen Wall Street Banken sowie der großen amerikanischen Fluggesellschaften zu den Highlights. Delta Air Lines gehört zu den größten und beliebtesten Airlines der Welt. Der Konzern stellt für 2026 ein Gewinnwachstum von rund 20 Prozent in Aussicht und kündigte am Dienstag zugleich eine größere Bestellung bei Boeing an. Insgesamt will Delta 30 neue Langstreckenjets des Typs 787-10 erwerben, mit Optionen auf weitere …Den vollständigen Artikel lesen
