TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/02/2026
FR0013230612
1 653
15.8836
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/02/2026
FR0013230612
196
15.8898
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/02/2026
FR0013230612
56
15.8768
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/02/2026
FR0013230612
122
15.9056
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/05/2026
FR0013230612
2 471
16.0328
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/06/2026
FR0013230612
1 906
16.4791
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/07/2026
FR0013230612
1 121
16.6862
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/08/2026
FR0013230612
832
16.6633
XPAR
TOTAL
5 041
15.9421
