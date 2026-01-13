Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 13 janvier 2026) - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FSE: 634) (« Exploits » ou la « Société ») a franchi sa première étape clé de 2026: les foreuses au diamant tournent à plein régime sur le projet aurifère Fenton, détenu à 100 % en option, près de Chapais, au Québec. L'objectif de ce programme, qui a obtenu toutes les autorisations nécessaires, est d'étendre la minéralisation aurifère connue le long du prolongement et en profondeur.

« Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance au Québec visant à augmenter notre production d'onces d'or », a déclaré Jeff Swinoga, Chef de la direction et Président d'Exploits. « Nous estimons que le marché ne reflète pas notre valeur sous-jacente, car sur une base pro forma, nous négocions approximativement au prix au comptant, avant d'attribuer une valeur significative à nos actifs aurifères et à nos catalyseurs à court terme. »

La campagne de forage hivernale vise à :

suivre les minéralisations à haute teneur connues

évaluer plusieurs conducteurs électromagnétiques puissants et corridors magnétiques interprétés comme représentant des horizons riches en sulfures et/ou des zones contrôlées structurellement prometteuses pour une minéralisation à haute teneur.

Le programme est structuré en une « phase prioritaire » initiale d'environ 1 400 m, la campagne hivernale plus large devant totaliser environ 3 000 à 5 000 m, sous réserve des résultats et des conditions sur le terrain. Les premiers forages permettront :

de suivre la minéralisation aurifère historique à haute teneur et ses extensions en profondeur (y compris 356 g/t d'or sur 0,6 m (Gagnon, 2018 - voir références ci-dessous)),

de tester les cibles géophysiques et structurales prioritaires présentant un potentiel d'expansion le long du prolongement et en profondeur.

Présentation du projet Fenton et travaux récents

Le Projet Fenton comprend 18 claims contigus totalisant environ 760,7 hectares. Exploits détient une option lui permettant d'acquérir une participation de 100 % auprès de Cartier Resources Inc., sous réserve des conditions de l'accord sous-jacent et des redevances existantes.

Sur le plan géologique, le système Fenton se trouve dans la ceinture de roches vertes d'Abitibi, le long de la zone de déformation de Guercheville, un corridor structurel régional dans la région de Chibougamau-Chapais connu pour abriter une minéralisation aurifère.

Comme déjà annoncé par Exploits Discovery Corp. le 16 décembre 2025 (voir les références ci-dessous), la phase 1 des travaux à Fenton comprenait la cartographie, l'examen des tranchées et des affleurements, ainsi que l'échantillonnage qui a confirmé la présence d'une minéralisation aurifère sulfurée en surface, avec des échantillons ponctuels rapportant des teneurs allant jusqu'à 48,4 g/t d'or, et un examen/rééchantillonnage ultérieur des carottes historiques confirmant la présence d'or à haute teneur dans des intervalles clés (y compris 49,0 g/t d'or sur 0,51 m (gravimétrique)) dans une zone à haute teneur précédemment signalée.

Échantillonnage, méthodes analytiques et AQ/CQ

Toutes les carottes de forage NQ potentielles du projet Fenton sont enregistrées et échantillonnées sous la supervision d'un géologue professionnel d'Exploits.

Les carottes sont scindées en deux à l'aide d'une scie diamantée, une moitié étant soumise à analyse et l'autre conservée dans un entrepôt sécurisé au Québec. Les échantillons sont scellés et expédiés directement à AGAT Laboratories, un laboratoire indépendant accrédité ISO/IEC 17025. L'or est analysé par pyroanalyse de 30 g avec finition par absorption atomique, l'analyse multielémentaire étant réalisée par digestion à quatre acides et analyse ICP.

Un programme d'AQ/CQ comprenant des matériaux de référence certifiés, des blancs et des duplicatas est appliqué à intervalles réguliers, représentant environ 5 % de tous les échantillons. Les échantillons contenant de l'or visible ou présentant des teneurs en or supérieures à 10,0 g/t d'or sont réanalysés à l'aide de méthodes de tamisage métallique, les résultats étant rapportés sous forme de valeurs moyennes pondérées.

Personne qualifiée

Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Mark Richardson, géologue professionnel (permis OGQ n° 10929), une personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Il est consultant technique non indépendant auprès d'Exploits et supervise le programme d'exploration aurifère à Fenton.

À propos d'Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery est une société canadienne d'exploration aurifère qui se concentre sur l'augmentation de ses réserves dans les juridictions minières de premier plan du Québec et de l'Ontario, à travers ses projets Fenton, Wilson, Benoist et Hawkins. La Société détient également une participation stratégique et des redevances dans New Found Gold Corp. à Terre-Neuve, suite à la vente de ses concessions minières à Terre-Neuve en 2025. La stratégie d'Exploits consiste à exploiter le potentiel à l'échelle régionale de son portefeuille équilibré au Québec et en Ontario grâce à une exploration systématique fondée sur des données et à des partenariats stratégiques, afin de créer de la valeur pour les actionnaires par le biais de découvertes et de la croissance des ressources.

Références: citations pour les résultats déjà divulgués

Gagnon, J.-F. (2018). Rapport d'exploration, année 2017, propriété Guercheville 2014-1 (1391), feuillet 32G/11. GM70782. SOQUEM Inc., Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec.

Exploits Discovery Corp. (16 décembre 2025). « Exploits annonce des teneurs allant jusqu'à 48,4 g/t d'or dans des échantillons prélevés en surface; programme de forage entièrement autorisé à Fenton, au Québec» Communiqué de presse, dépôt SEDAR+.

Exploits Discovery Corp. (8 octobre 2025). Exploits lance des études géophysiques détaillées à haute résolution sur ses projets aurifères au Québec. Communiqué de presse (Newsfile), déposé sur SEDAR+.

