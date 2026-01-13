Ein neuer Vorstoß des US-Präsidenten erschüttert die Finanzbranche. Präsident Donald Trump will Kreditkartenzinsen auf zehn Prozent begrenzen. Die Ankündigung sorgt für deutliche Kursverluste bei Finanzwerten. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Montagabend ankündigte, die Zinsen für Kreditkarten drastisch zu begrenzen, stürzen Finanztitel schon den zweiten Tag in Folge ab. Die Aktien von Visa und Mastercard verloren am Dienstag zum Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
