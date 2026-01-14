Während die Börsen feiern formiert sich ein neues wirtschaftliches Zeitalter. Getrieben von geopolitischen Machtkonflikten, einem erbarmungslosen Kampf um Rohstoffe und einer Rückkehr des strategischen Staates entstehen unerwartete Gewinner. Diese drei Trends definieren die Investment-Chancen von morgen und katapultieren spezifische Unternehmen in eine Schlüsselrolle. Wie Sie von dieser historischen Verschiebung profitieren können, zeigen der Aufstieg von Almonty Industries, Rheinmetall und Hensoldt.Den vollständigen Artikel lesen ...
