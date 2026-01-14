Daten sind ein elementarer Bestandteil von Wirtschaft und unserem alltäglichen Leben. Unternehmen, die Daten nicht nur sammeln, sondern systematisch veredeln, monetarisieren und skalieren können, schaffen Geschäftsmodelle mit enormer Hebelwirkung. Palantir formt aus fragmentierten Informationen entscheidungsrelevante Intelligenz für Konzerne und Regierungen. Die Software von SAP bildet Unternehmensdaten in Echtzeit ab und macht sie nutzbar. Der oft übersehene Spezialist Aspermont verwandelt Daten in den Bereichen Rohstoffe in hochmargige digitale Abomodelle. Alle drei Unternehmen vereint ein skalierbares Plattformdenken. Wo sind die größten Chancen?Den vollständigen Artikel lesen ...
