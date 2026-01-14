Marktbericht vom 14. Januar 2026: Der deutsche Aktienmarkt startet ohne klare Richtung in den Handel. Nach dem starken Jahresauftakt nimmt die Nervosität spürbar zu, da mehrere Risikofaktoren gleichzeitig wirken. Zum einen bleibt die Geldpolitik in den USA restriktiver als noch vor wenigen Wochen erwartet, zum anderen belasten geopolitische Spannungen und handelspolitische Unsicherheiten das Sentiment. Am Rentenmarkt haben sich die Renditen auf erhöhtem Niveau stabilisiert. Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei rund 2,8 %, was den Bewertungsdruck auf wachstumsorientierte Titel hoch hält. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
