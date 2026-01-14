Unterföhring (ots) -Hier sind Zwillinge am Buzzer: Die neue Staffel "The Voice Kids" feiert am Samstag, 14. Februar, in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn ihren Auftakt. Erstmals in der Geschichte der SAT.1-Musikshow sitzt dann mit HE/RO ein Zwillings-Duo auf dem berühmten roten Doppelstuhl. Etablieren sich Heiko und Roman Lochmann schon zum Staffelstart als Buzzer-Helden? Oder gewinnt Leony direkt die ersten Talente für ihr Team? Mit vier Staffeln VoiceKids-Erfahrung gibt sich Alvaro Soler den Neu-Coaches allerdings nicht so schnell geschlagen. Und mit bereits einem Sieg bei "The Voice of Germany" will Michael Patrick Kelly nicht nur die besten VoiceKids in sein Team, sondern sie auch direkt an die Spitze der Musikshow bringen. Welcher Coach hat am "The Voice Kids"-Buzzer die Nase vorn? Das sehen die VoiceKids-Fans bereits ab 14. Februar in den Blind Auditions der neuen Staffel - ab jetzt samstags, um 20:15 Uhr, in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn.Alvaro Soler über sein Ziel, den VoiceKids-Titel in TeamAlvaro zu holen: "Ich bin so ready für meine fünfte Staffel 'The Voice Kids', denn ich bin jetzt der OG, der größte Experte hier. Das ist krass, weil Wincent und ich bis jetzt gefühlt immer noch 'die Neuen' waren. Ich bin inzwischen Vater geworden und denke, dass ich dadurch noch ein extra Gespür für die Talente entwickelt habe. Diesmal wird mein Team gewinnen, weil TeamAlvaro jetzt endlich mal gewinnen muss, so wie Tom Cruise endlich seinen Oscar bekommen hat."Leony über ihre neue Coach-Rolle bei VoiceKids und ihre Anfänge in der Musikwelt: "Ich bin als Coach bei 'The Voice Kids' nicht nur dabei, wenn die Kamera da ist. Denn ich komme selbst aus einem kleinen Dorf und meine Family hat mich immer unterstützt, aber mit Musik haben sie gar nichts am Hut. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass jemand da ist, der mich ein bisschen musikalisch an die Hand nimmt. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass die Talente in meinem VoiceKids-Team mit all ihren Fragen und wenn sie noch mehr Tipps oder einen Rat brauchen zu mir kommen können - es geht mir wirklich darum, für sie als ihr Coach da zu sein."HE/RO über den ersten Zwillings-Doppelstuhl bei VoiceKids: "Wir haben tierisch Bock auf die Staffel 'The Voice Kids' und schon seit Jahren davon geträumt, dass wir gefragt werden. Die bisherigen Doppelstuhl-Coaches waren oft so ein bisschen die Troublemaker, im besten Sinne. Und ganz ehrlich - da sehen wir uns auch, jetzt kommen die 'jungen Wilden'! Wir waren selbst noch sehr jung, als wir mit der Musik und auf der Bühne begonnen haben. Das verbindet uns mit den Kids. TeamHERO wird wie wir beide: voller Energie und mitten ins Herz. Ein bisschen Chaos, aber mit viel Gefühl und Hingabe. Das wird ein bunter Mix mit ganz viel Charakter und einer Menge Spaß. Here we are, Alter."Michael Patrick Kelly über sein persönliches "The Voice"-Coach-Triple: "Was die Jugendförderung beim DFB für die Zukunft des Fußballs ist, ist, 'The Voice Kids' ein bisschen für die Musikwelt. Hier bekommen die zukünftigen Stars ihre erste große Bühne und ich finde es toll, dass wir Coaches um sie kämpfen und uns auch für sie zum Affen machen müssen. Ich habe ja als Kind und Jugendlicher selbst auf Bühnen gestanden und diese ersten Erfahrungen sind sehr prägend. Deswegen fühlt es sich für mich sehr vertraut an. Nach,The Voice of Germany' und 'The Voice Senior' jetzt Coach bei,The Voice Kids' zu sein, ist ein schöner Full-Circle-Moment."Moderiert wird "The Voice Kids" von Melissa Khalaj. ITV Studios Germany produziert die SAT.1-Musikshow.Die Blind Auditions von "The Voice Kids" starten am Samstag, 14. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenfrei auf JoynBildmaterial und alle Infos zur Show finden Sie unter presse.sat1.dePressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6196029