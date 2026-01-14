Südzucker (SZU) hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 eine solide Leistung gezeigt, trotz rückläufiger Umsätze, wobei die Rentabilität dank besserer Kostenkontrolle und normalisierter Bestände erheblich verbessert werden konnte. Die Ergebnisse der einzelnen Segmente waren gemischt: Der Zuckersektor blieb unter Druck, konnte jedoch wieder ein positives EBITDA erzielen, während die Segmente Spezialitäten und Stärke ein moderates Wachstum verzeichneten. CropEnergies wies eine starke Gewinnrückkehr aus, und die Fruchtsparte blieb bei stabiler Rentabilität. Blickt man in die Zukunft, bestätigte das Management die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026, während der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 vorsichtig bleibt. Es wird erwartet, dass die Umsätze leicht zurückgehen, während das EBITDA moderat steigt, angetrieben durch CropEnergies und Spezialitäten, während im Zuckersektor keine nennenswerte Erholung erwartet wird. Der Preisdruck im Zuckersektor aufgrund von Überkapazitäten dürfte voraussichtlich bis mindestens Ende 2028 andauern. Wir passen unsere Schätzungen an und erhöhen unser Kursziel leicht auf 9,00 EUR (von 8,50 EUR) und stufen unser Rating auf HALTEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag
© 2026 mwb research