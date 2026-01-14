Die Senkrechtstarter in 2026 | Netflix mit Barangebot? | Bayer beflügelt & RWE mit Coup in UK
|11:54
|11:36
|Genethon Signs Licensing Agreement With AskBio for the Development of an Investigational Gene Therapy for Pompe Disease
|Genethon, a leading laboratory in gene therapy for rare diseases, today announced that it has entered into an exclusive, worldwide licensing agreement with AskBio, a gene therapy company wholly owned...
|11:21
|Neue Medikamente: Bayer peilt für Pharmasparte Marge von rund 30 Prozent an
|11:14
|BAYER AG zündet den Turbo - jetzt nicht zögern!
|10:57
|Dax - Fallen noch im Januar die 26.000 Punkte? Bayer - Ist das jetzt endlich der Befreiungsschlag?
|Die Rallye im Dax läuft auf Hochtouren. Zuletzt fielen die Rekordmarken im "Sekundentakt". Dem Index gelang es im gestrigen Dienstagshandel (13. Januar), ein neues Allzeithoch knapp oberhalb von 25.500...
|11:53
|Netflix working on switching to all-cash offer for Warner Bros - report
|11:30
|Netflix Reportedly Prepares All-Cash Bid For Warner Bros. As Paramount Turns Up Heat On Takeover Battle
|10:39
|"Stolz und Vorurteil": 20 Jahre nach dem Film mit Keira Knightley kommt die Serie auf Netflix
|10:26
|Börsenfrühstück: Intel & AMD, Novo Nordisk & Netflix
|Marktbericht vom 14. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich vor wichtigen US-Konjunkturdaten vorsichtig. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,2 % und...
|BARCLAYS stuft RWE AG auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic...
|11:54
|11:48
|ROUNDUP: RWE gewinnt 6,9 GW in britischer Offshore-Auktion - KKR-Partnerschaft
| ESSEN/SWINDON (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE war bei der jüngsten Offshore-Wind-Auktion in Großbritannien erfolgreich. Insgesamt habe RWE in der siebten Ausschreibungsrunde (AR7) Zuschläge für...
|11:28
|AKTIEN IM FOKUS 2: RWE kratzen an 50-Euro-Marke - Windkraftauktion beflügelt
| (neu: Analystenkommentar) FRANKFURT (dpa-AFX) - RWE haben am Mittwoch erstmals seit 2011 wieder an der 50-Euro-Marke gekratzt. Analysten wie die von Bernstein Research sehen die Essener als "großen...
|11:18
|BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. RWE...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|40,680
|+4,46 %
|NETFLIX INC
|78,23
|+0,90 %
|RWE AG
|49,000
|+1,55 %