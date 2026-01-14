Rheinmetall Expal Munitions, eine Tochter des Düsseldorfer Rüstungskonzerns, und die spanische EM&E Group gehen gemeinsam in die Offensive: Beide haben dem spanischen Verteidigungsministerium ihr Angebot für das SILAM-System (Sistema Lanzador de Alta Movilidad / High Mobility Rocket Launcher System) vorgelegt. Ziel: eine leistungsfähige nationale Alternative zum bestehenden spanischen Raketenartillerieprogramm auf die Beine zu stellen. Das Zeitfenster ist klar definiert: Spanien will in kurzer Frist eine voll einsatzfähige, moderne Raketenartillerielösung. SILAM soll genau diese Lücke schließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin