Die Marktdiskussion über den Börsengang von CSG und die Ambitionen, Rheinmetall zu überholen, scheint übertrieben. Während CSG von der Aufwärtsentwicklung im Ammunition sektor profitiert hat, bleiben strukturelle Lücken in Bezug auf Skalierung, Technologie, Integration und Geografie erheblich. Die Qualität des Auftragsbestands und die Bewertung spiegeln bereits ein sehr optimistisches Szenario wider, während die früheren Investitionen von Rheinmetall, das breitere Systemportfolio, die Technologie und der starke Lokalisierungsvorteil das Unternehmen klar besser für die nächste Phase der europäischen Wiederaufrüstungsmaßnahmen positionieren. CSG stellt keine strategische Bedrohung dar, und die Debatte ändert nichts an unserem Kaufempfehlung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2.200 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
