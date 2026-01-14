In Zerbst entsteht mit einer Spitzenleistung von 46,4 MW eines der größten PV-Kraftwerke mit Batteriespeicher in Deutschland. Entwicklung, Bau und Betrieb verantworten Sunotec und Statkraft. Sunotec realisiert gemeinsam mit Statkraft das Hybridkraftwerk Zerbst, das nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) das größte Solar-Batterie-Hybridkraftwerk Deutschlands werden soll. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet sich der Standort auf einer 41 Hektar großen ehemaligen Kiesgrube. Es kombiniere 73.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
