Zum Jahresauftakt können Rohstoffe abermals durchstarten. Da sie als Grundstoffe für die Industrie, die Energieverteilung und die E-Mobilität unersetzlich sind, beschleunigen die hohen Preise auch die Inflation westlicher Jurisdiktionen. Denn mit Ausnahme von Gold werden kritische Metalle seit einigen Monaten mit "Sicherheitsaufschlägen" gehandelt. Das resultiert aus den fragilen Lieferketten, geopolitischen Zwängen und zunehmender Versorgungs-Unsicherheit. Produzenten von Solarmodulen in China sollen mittlerweile Silber horten, weil die Beschaffungsmärkte für physische Ware von Spekulanten quasi leer gekauft werden. Silber konnte in den letzten 12 Monaten so rund 200 % zulegen, die physische Nachfrage übersteigt mittlerweile die Jahresproduktion. Wenn man auf Experten hört, soll der Trend noch lang nicht stoppen. Sind Portfolio-Umschichtungen nötig?Den vollständigen Artikel lesen ...
