München (ots) -MagentaTV gewinnt eines der prominentesten Gesichter des deutschen Sport-Journalismus für die Berichterstattung zur WM 2026. Laura Wontorra reiht sich nahtlos in die Riege der Top-Transfers ein und wird das Moderatorenteam von MagentaTV verstärken. Die renommierte Sportmoderatorin übernimmt während der Fußball-WM in USA, Kanada und Mexiko ab dem 11. Juni 2026 eine zentrale Rolle in der Berichterstattung bei MagentaTV.Laura Wontorra moderiert aus dem geplanten Studio in New York sowie von den Top-Spielen direkt aus den Stadien. Vor allem mit dem Experten Mats Hummels wird sie ein prägendes TV-Duo während der WM bilden. Neben Wontorra und Hummels hat MagentaTV bereits Moderator Johannes B. Kerner, Kommentator Wolff Fuss sowie die weiteren Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp verpflichtet."Laura Wontorra vereint sportliche Expertise, Authentizität und große Live-Erfahrung", so Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Sie wird unser WM-Programm mit ihrer Präsenz und Persönlichkeit bereichern und zusammen mit Johannes B. Kerner an der Spitze unseres Moderations-Teams stehen. Ich freue mich sehr darauf, Laura in diesem Sommer wieder bei MagentaTV vor der Kamera zu sehen.""Gemeinsam mit Johannes B. Kerner, Wolff Fuss, Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels die größte Fußball-WM aller Zeiten für die Zuschauer bei MagentaTV mitgestalten und präsentieren zu dürfen, ist für mich etwas sehr Besonderes und eine wirkliche Ehre. Mit gleich zwei Weltmeistern im Team und weiteren absoluten Weltklasse-Persönlichkeiten ist dieses Aufgebot außergewöhnlich", sagt Laura Wontorra: "Ich freue mich sehr darauf, aus drei Ländern über dieses besondere Turnier gemeinsam mit ihnen zu berichten, und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht."Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle 104 Spiele sind live nur bei MagentaTV zu sehen - 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.