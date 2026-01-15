Baar - Das Medizinal-IT-Unternehmen Ascom hat im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität markant gesteigert. Geholfen hat nicht zuletzt ein Grossauftrag aus den USA. Die Verkäufe nahmen zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 292,1 Millionen Franken zu, wie die am Donnerstag veröffentlichten, vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen zeigen. Zu konstanten Währungen betrug das Plus 3,8 Prozent, wie das auf Spitalkommunikation spezialisierte Unternehmen mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
