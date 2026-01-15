Elon Musks KI Grok ließ Nutzer Frauen in Fotos auf der Online-Plattform X in Bikinis umkleiden. Nach Empörung in vielen Ländern führt die Firma des Tech-Milliardärs mehr Vorkehrungen dagegen ein. Nach heftiger internationaler Kritik hat Elon Musks KI-Firma xAI neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei ihrem Chatbot Grok eingezogen. So seien "technologische Maßnahmen" eingeführt worden, die die Bearbeitung von Bildern realer Personen mit leichter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n